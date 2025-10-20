Era lì il giorno dell’omicidio Garlasco nuova testimonianza sul caso Chiara Poggi
Diciotto anni dopo l’omicidio di Chiara Poggi, il delitto di Garlasco continua a restare uno dei casi più discussi e misteriosi della cronaca italiana. La vicenda, che sembrava aver trovato una sua verità giudiziaria con la condanna definitiva di Alberto Stasi, torna sotto i riflettori tra nuove ipotesi, testimonianze inedite e dichiarazioni che rimettono tutto in discussione. Da una parte, c’è la disputa sullo scontrino del parcheggio, che l’ex avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, definisce “carta straccia”, dall’altra le anticipazioni di Le Iene, pronte a rivelare dettagli mai emersi prima. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
