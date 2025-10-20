A diciotto anni dall’ omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco torna a suscitare attenzione nell’opinione pubblica. Nonostante la condanna definitiva di Alberto Stasi, recentemente sono emerse testimonianze inedite e nuove ipotesi che riportano in discussione gli eventi di quella mattina del 13 agosto 2007. Tra i punti di maggiore interesse vi sono la questione dello scontrino del parcheggio, definito “carta straccia” dall’avvocato Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, e le anticipazioni del programma televisivo Le Iene, che annunciano dettagli finora mai resi noti. Nuove testimonianze nel caso Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Era lì il giorno dell’omicidio di Chiara”. Garlasco, spunta un nome di famiglia