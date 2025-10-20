Pistoia, 20 ottobre 2025 – Era “quasi alla pensione”: tra poco più di un anno avrebbe concluso il suo lavoro. Eppure, proprio mentre svolgeva un compito apparentemente ordinario, quale accompagnare i tifosi della Pistoia?Basket?2000 in trasferta, la sua vita è stata stroncata da un gesto assurdo e violento. Il pullman su cui viaggiava è stato bersaglio di una sassaiola. Una delle pietre ha sfondato il parabrezza ed è stata fatale per Raffaele Marianella, 65 anni, originario di Roma ma residente a Firenze, dipendente da pochi mesi della ditta di trasporti Jimmy?Travel all’Osmannoro, nella piana fiorentina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Era lì come accompagnatore”. Raffaele Marianella, il dolore dei colleghi: “Sarebbe andato in pensione a breve”