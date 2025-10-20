Era attesa da anni | completati i lavori per la pista ciclabile tra Ponte Nuovo e Madonna dell’Albero

Un intervento atteso da anni e che ora diventa finalmente realtà. Da martedì sarà ufficialmente aperta e fruibile la pista ciclabile lungo lo scolo Arcobologna, che collega l’abitato di Ponte Nuovo a Madonna dellAlbero. Un percorso che dopo anni di richieste e ritardi va a completare la prima. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

