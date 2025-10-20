Epilessia farmacoresistente | novità nella Manovra 2026
La Legge di Bilancio 2026 introduce novità cruciali. L'articolo 91 riconosce l'epilessia farmacoresistente come grave disabilità ai sensi della Legge 104, garantendo nuovi supporti. Parallelamente, la manovra incrementa di 2 milioni di euro annui (per il 2026-2028) il fondo per l'assistenza ai bambini oncologici, rafforzando così le tutele sanitarie.L'epilessia farmacoresistente e la Legge 104L'articolo 91 della Manovra 2026 segna una svolta per i pazienti affetti da forme severe di epilessia. La normativa equipara ufficialmente l'epilessia farmacoresistente alla grave disabilità. Questo riconoscimento non è automatico, ma segue un iter preciso. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
