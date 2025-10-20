Ep692 – Furto al Louvre a Parigi rubati i gioielli di Napoleone – Auto si schianta contro una fontana | morti tre ragazzi ad Asiago

Furto al Louvre a Parigi, rubati i gioielli di Napoleone. Il colpo in 7 minuti. I rapinatori vestiti da operai. Ritrovati due gioielli trafugati. Macron: “Attacco alla nostra storia, troveremo i responsabili”. La ministra Dati: “Non ci sono feriti”. Auto si schianta contro una fontana: morti tre ragazzi ad Asiago. Il sindaco: “Andava a velocità folle”. Le vittime tra i 20 e i 25 anni. Un quarto ragazzo ferito, illeso un altro passeggero. Tornavano da una festa. Marco Masini e 35 anni di carriera: “Io sempre coerente con me stesso”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ep.692 – Furto al Louvre a Parigi, rubati i gioielli di Napoleone – Auto si schianta contro una fontana: morti tre ragazzi ad Asiago