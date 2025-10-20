Enzo Iacchetti l’annuncio commosso arriva a sorpresa | non ne aveva mai parlato

Durante l’ultima puntata di Domenica In, andata in onda su Rai 1, Enzo Iacchetti ha sorpreso il pubblico con un annuncio che ha immediatamente catturato l’attenzione di tutti. L’attore e conduttore, conosciuto per il suo spirito ironico e la lunga carriera nel mondo dello spettacolo, ha svelato una notizia che riguarda la sua vita privata, lasciando per un momento da parte la comicità per mostrare un lato più intimo e autentico. Di fronte a Mara Venier e agli spettatori, Iacchetti ha raccontato tutto con visibile emozione. “Tra quattro mesi divento nonno. Non so se questo mi farà sentire più vecchio o più giovane”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it