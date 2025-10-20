Enzo Iacchetti duro attacco a Giorgia Meloni in diretta tv | Bravissima a non dire nulla

Enzo Iacchetti torna al centro del dibattito pubblico, ma questa volta non per la sua storica conduzione di Striscia la Notizia. Il comico lombardo, volto amatissimo della televisione italiana, negli ultimi tempi ha scelto di esporsi con toni sempre più critici sui temi politici e sociali. Dopo anni di impegno ambientalista e civile, Iacchetti ha deciso di affrontare apertamente il confronto con l’attuale governo guidato da Giorgia Meloni. Durante la puntata di Accordi & Disaccordi, andata in onda sul Nove sabato 18 ottobre, l’artista non ha risparmiato parole dure nei confronti della premier. Un atteggiamento che non sorprende, visto che già nelle settimane precedenti, ospite di È sempre Cartabianca, si era reso protagonista di un acceso scontro con Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele, durante un dibattito sul conflitto a Gaza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

