Entro Natale prova scritta dei concorsi PNRR3 per insegnanti | possibili date e indicazioni Pillole di Question Time

Nel question time del 14 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Roberta Vannini, sindacalista della Uil Scuola Rua, è stato affrontato il tema delle tempistiche previste per le prove scritte dei concorsi nella scuola. L'attenzione si è concentrata sulle possibili finestre temporali in cui potrebbero essere calendarizzate le prove, in assenza di date ufficiali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

