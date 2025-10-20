Entrano a scuola di notte rubano le matite e lasciano i propri bisogni sui banchi
Tra giovedì e venerdì scorsi alcuni ladri, scavalcando la recinzione, si sono introdotti nella scuola Aldo Moro di Via Ugo la Malfa ad Afragola. Entrati nelle aule non curanti di quello che avevano davanti e dei reati che stavano commettendo hanno rotto una finestra, messo a soqquadro alcune aule. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
