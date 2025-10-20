Ensi e Sine protagonisti a Bari con un dj set e un meet&greet

Baritoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 24 ottobre, alle 17, nello store Banana Moon 1978 di Bari, in occasione del lancio della nuova stagione FallWinter 20252026 di G-Star, sarà proposto un pomeriggio all’insegna della musica con protagonisti Ensi e Sine.Durante l’appuntamento il noto rapper si esibirà con uno speciale dj. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

