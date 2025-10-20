Enrico Bartolini cucina e azienda | Nomi e titoli che fatica Ma chef 14 Stelle mi piace

Milano, 20 ottobre 2025 – Con 14 Stelle Michelin in nove ristoranti in Italia, è il secondo chef più stellato al mondo e uno dei protagonisti della cucina contemporanea a livello mondiale. Talento straordinario, impegno costante e dedizione nel lavoro (“non ossessione”, come precisa lui), la sua è una storia di successo in continua evoluzione e sperimentazione. Ed è per questo che lo chef Enrico Bartolin i, 46 anni tra un mese, toscano di Pescia, è stato uno degli ospiti speciali dell’edizione 2025 del Leadership Forum, il più importante evento italiano dedicato alla leadership e al management, organizzato da Roi Group, che si è svolto a Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

