Enrico Bartolini cucina e azienda | Nomi e titoli che fatica Ma chef 14 Stelle mi piace
Milano, 20 ottobre 2025 – Con 14 Stelle Michelin in nove ristoranti in Italia, è il secondo chef più stellato al mondo e uno dei protagonisti della cucina contemporanea a livello mondiale. Talento straordinario, impegno costante e dedizione nel lavoro (“non ossessione”, come precisa lui), la sua è una storia di successo in continua evoluzione e sperimentazione. Ed è per questo che lo chef Enrico Bartolin i, 46 anni tra un mese, toscano di Pescia, è stato uno degli ospiti speciali dell’edizione 2025 del Leadership Forum, il più importante evento italiano dedicato alla leadership e al management, organizzato da Roi Group, che si è svolto a Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Lo chef Enrico Bartolini, ospite d’onore alla Festa nazionale del cuoco di Genova, davanti ai giovani aspiranti cuochi ha indicato in «passione, disciplina e relazione» le chiavi per costruire una carriera solida - X Vai su X
Gioco di squadra, identità, talento: sono gli ingredienti dell’esperienza totale di eccellenza secondo Enrico Bartolini, lo chef italiano più stellato di sempre. Accolto sul palco dalle parole di Alessandra Tadiello, HR Director Southern Western Europe Meliá Hotel - facebook.com Vai su Facebook
Enrico Bartolini, cucina e azienda: “Nomi e titoli, che fatica. Ma chef 14 Stelle mi piace” - Pioggia di riconoscimenti per il 45enne talento dei fornelli, impegnato in 11 ristoranti in Italia. Si legge su ilgiorno.it
Enrico Bartolini apre il suo decimo ristorante in Italia: la sua cucina dentro un palazzo storico vicino Parma - Sul panno verde della ristorazione c’è un asso pigliatutto: è Enrico Bartolini che colleziona indirizzi e riconoscimenti a passo di carica. Segnala gamberorosso.it
Le 15 stelle di Enrico Bartolini accendono la Festa Nazionale del Cuoco a Genova - Genova ospita dal 11 al 14 ottobre la Festa Nazionale del Cuoco: protagonisti i 15 stelle Michelin di Enrico Bartolini, showcooking, premi regionali e street food ligure. Scrive ligurianotizie.it