Enorme buca in viale Ercole | mi è scoppiata la ruota a chi mando la fattura?

Palermotoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Volevo segnalare al nostro sindaco e a tutti coloro che a vario titoli contribuiscono allo stato penoso delle nostre strade, la presenza di questa buca in piena carreggiata. Chiaramente mi è scoppiata la ruota. A chi mando la fattura? E se la prende un motociclista a velocità e muore si ricerca. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

