Energia la Von der Leyen si sveglia | Le bollette insostenibili frenano l’Europa

L’Europa paga il conto più salato al mondo per l’energia. Le famiglie e le imprese del Vecchio Continente, in particolare quelle italiane e irlandesi, continuano a fronteggiare bollette insostenibili rispetto ai competitor americani e cinesi, minando la competitività dell’intera Unione. Un paradosso aggravato da tasse e accise che colpiscono l’elettricità in modo sproporzionato rispetto al gas, contraddicendo la strategia di elettrificazione necessaria per la decarbonizzazione. E così l’Europa si sveglia e lancia l’allarme per mezzo di una lettera a firma di Ursula von der Leyen. La presidente della Commissione europea ha inviato una missiva ai leader dei Ventisette in vista del Consiglio europeo di giovedì 23 ottobre a Bruxelles, dedicando un intero paragrafo al tema “Energia a prezzi più accessibili per l’industria e le famiglie”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Energia, la Von der Leyen si sveglia: “Le bollette insostenibili frenano l’Europa”

