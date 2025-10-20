Energia da fusione | la nuova frontiera di Eni

Quotidiano.net | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

INNOVAZIONE, TRANSIZIONE ENERGETICA e supercalcolo sono solo alcuni dei temi dei quali si occupa Lorenzo Fiorillo, Direttore Technology, R&D & Digital di Eni. Non solo energia, insomma, ma una visione sul futuro, al servizio del paese. La dimensione tecnologica è da sempre legata ad Eni, così come la ricerca di nuovi talenti. Che cosa fa la Direzione Tech e come si inserisce nella strategia complessiva di Eni? "La Direzione Tech, Technology, ricerca e sviluppo e Digital di Eni, realizza progetti di innovazione tecnologica e digitale, promuovendo la cultura su questi temi nell’intera azienda e agendo come un vero e proprio abilitatore della nostra strategia di transizione energetica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

energia da fusione la nuova frontiera di eni

© Quotidiano.net - Energia da fusione: la nuova frontiera di Eni

Altri contenuti sullo stesso argomento

energia fusione nuova frontieraEnergia da fusione: la nuova frontiera di Eni - INNOVAZIONE, TRANSIZIONE ENERGETICA e supercalcolo sono solo alcuni dei temi dei quali si occupa Lorenzo Fiorillo, Direttore Technology, R&D & Digital di Eni. Scrive msn.com

energia fusione nuova frontieraL’energia delle stelle verso la rete elettrica - La fusione è l’energia che alimenta il Sole e le stelle, e da decenni rappresenta un grande obiettivo della ricerca scientifica. repubblica.it scrive

energia fusione nuova frontieraNotizie di Milena Roveda - Dall’ architettura complessiva alla sicurezza , dalla connessione alla rete elettrica ai materiali in grado di resistere al calore estremo, fino al ciclo del combustibile al trizio , probabilmente la ... Lo riporta ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Energia Fusione Nuova Frontiera