Energia da fusione | la nuova frontiera di Eni
INNOVAZIONE, TRANSIZIONE ENERGETICA e supercalcolo sono solo alcuni dei temi dei quali si occupa Lorenzo Fiorillo, Direttore Technology, R&D & Digital di Eni. Non solo energia, insomma, ma una visione sul futuro, al servizio del paese. La dimensione tecnologica è da sempre legata ad Eni, così come la ricerca di nuovi talenti. Che cosa fa la Direzione Tech e come si inserisce nella strategia complessiva di Eni? "La Direzione Tech, Technology, ricerca e sviluppo e Digital di Eni, realizza progetti di innovazione tecnologica e digitale, promuovendo la cultura su questi temi nell’intera azienda e agendo come un vero e proprio abilitatore della nostra strategia di transizione energetica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Rinasci con TIBI Detox - la fusione perfetta di Kefir d'Acqua, Betulla, Ananas e Finocchio. Una combinazione rivitalizzante che ti accompagna in questo inizio d'anno, donandoti energia e freschezza pura! Scopri la dolcezza dell'Ananas. Sperimenta la purezza - facebook.com Vai su Facebook
Eni, un miliardo per prenotare il futuro dell'energia a fusione nucleare (se ci sarà) - X Vai su X
Energia da fusione: la nuova frontiera di Eni - INNOVAZIONE, TRANSIZIONE ENERGETICA e supercalcolo sono solo alcuni dei temi dei quali si occupa Lorenzo Fiorillo, Direttore Technology, R&D & Digital di Eni. Scrive msn.com
L’energia delle stelle verso la rete elettrica - La fusione è l’energia che alimenta il Sole e le stelle, e da decenni rappresenta un grande obiettivo della ricerca scientifica. repubblica.it scrive
Notizie di Milena Roveda - Dall’ architettura complessiva alla sicurezza , dalla connessione alla rete elettrica ai materiali in grado di resistere al calore estremo, fino al ciclo del combustibile al trizio , probabilmente la ... Lo riporta ecodibergamo.it