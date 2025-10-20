Enasarco Martusciello FI | Serve un' ispezione ministeriale

"Su Enasarco serve un'ispezione ministeriale. Stanno emergendo elementi sulla gestione che impongono un'attenzione seria e approfondita". Lo dice Fulvio Martusciello, capodelegazione di Forza Italia al Parlamento europeo." Nel frattempo - aggiunge - presenteremo un'interrogazione alla Commissione Europea e chiederemo l'intervento del Governo, perché su questa vicenda vogliamo piena chiarezza, a partire dall'attività del presidente Bonfiglio". "La fondazione Enasarco con finalità di pubblico interesse di tipo previdenziale - spiega il capo delegazione dei Forza Italia al Parlamento europeo, Fulvio Martusciello - ha affidato la gestione a una società i cui vertici coincidono con i propri". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Enasarco, Martusciello (FI): "Serve un'ispezione ministeriale"

