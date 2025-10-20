emozioni in campo di mariano e palumbo la gara dei grandi ex

C’è una diapositiva molto carica di significato dalla quale è giusto partire per raccontare il pomeriggio particolare di Francesco Di Mariano. Il bacio, quasi d’obbligo per un palermitano come lui, al murales che raffigura la ’ Santuzza ’ (Santa Rosalia) nei tunnel del ’Barbera’: "Un’altra maglia, lo stesso cuore", scrive il club rosanero prima del fischio d’inizio sui suoi social. Negli occhi l’emozione non può nascondersi, Di Mariano l’ha provata. In campo non si è risparmiato giocando la sua solita partita di qualità, aprendo le maglie rosanero e supportando Gliozzi andando anche alla conclusione pericolosa nel primo tempo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

