Sella Cento 86 Liofilchem Roseto 75 SELLA: Scarponi, Tanfoglio 3, Conti 6, Berdini 7, Devoe 22, Moretti n.e. Montano 2, Davis 33, Fall 2, Tiberti 11, Guerrieri n.e. Piazzi n.e. All. Di Paolantonio LIOFILCHEM ROSETO: Sabatino 8, Cannon 24, Petrovic 2, Donadoni, Robinson 9, Landi 15, Tsetserukou, Timperi 4, Cinciarini 13, Brocco n.e. All. Finelli Arbitri: Costa, D’Amato e Calella Parziali: 18-21, 37-42, 55-56 Note: tiri da 3 Cento 726, Roseto 426, tiri da 2 Cento 2741, Roseto 2234, tiri liberi Cento 1117, Roseto 1923, rimbalzi Cento 39, Roseto 30. La Sella Cento vince nuovamente in rimonta alla Baltur Arena, piegando 86-75 la Liofilchem Roseto: come contro Forlì, la Benedetto XIV è andata sotto in doppia cifra nel secondo quarto, ma nella ripresa è riuscita a ribaltare l’inerzia della partita, vincendo meritatamente lo scontro diretto con la squadra di coach Finelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Emozione Sella, una rimonta firmata Davis. L'ala americana dice 33 e stende Roseto