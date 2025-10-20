Emma Villas Codyeco inizio da dimenticare Due set combattuti poi la resa a Pineto

ABBA PINETO 3 EMMA VILLAS COD. 0 ABBA PINETO: Zamagni 5, Trillini 6, Catone 2, Morazzini, Schianchi, Larizza, Rascato, Krauchuk 16, Di Silvestre 11, Castagneri 1, Suraci, Allik 9, Calconico. Allenatore Di Tommaso. EMMA VILLAS CODYECO: Piccinelli, Rocca, Hoff 3, Matteini, Bragatto, Nelli 15, Compagnoni 3, Randazzo 11, Maletaj, Ceban 2, Baldini, Benavidez 6. Allenatore Petrella. Parziali: 25-23; 25-21; 25-17. PINETO - Inizio di campionato in salita per l’ Emma Villas Codyeco Lupi Siena sconfitta nettamente ieri a Pala Volley Santa Maria di Pineto contro i padroni di casa dei tanti ex che sono stati più continui e precisi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Emma Villas Codyeco, inizio da dimenticare. Due set combattuti, poi la resa a Pineto

