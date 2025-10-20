Emma Corrin è la prima a sfoggiare su un red carpet il grembiule à la Desperate Housewife griffato Miu Miu

Il grembiule va oltre la cucina: Miu Miu l'ha portato in passerella per la Primavera-estate 2026 e abbiamo ora la prima celeb a sfoggiarlo su un red carpet, Emma Corrin. La sua coolness convincerà a far guadagnare al cavallo di battaglia delle casalinghe di un tempo un posto nel guardaroba?. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Emma Corrin è la prima a sfoggiare su un red carpet il grembiule à la Desperate Housewife griffato Miu Miu

Scopri altri approfondimenti

Intervista a Emma Corrin, testimonial del nuovo profumo Miu Miu Miutine che «rompe le regole», come la sua Elizabeth Bennet - Intervista a Emma Corrin, testimonial del nuovo profumo Miu Miu Miutine e a breve sugli schermi con la serie TV dedicata a Orgoglio e pregiudizio Quando arrivo a Londra sta piovendo, mentre mi ... vogue.it scrive

Emma Corrin e Rami Malek si sono lasciati dopo due anni insieme - Dopo due anni insieme, l’attrice che ha interpretato Lady Diana in The Crown, 29 anni, e l’attore premio Oscar per il ruolo di Freddie Mercury in Bohemian ... Da vanityfair.it

Emma Corrin in autoreggenti rilancia lo stile di Annalisa a Sanremo - A Berlino per promuovere l'uscita di Deadpool & Wolverine, film della serie Marvel in cui recita accanto a ... Riporta vanityfair.it