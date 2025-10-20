emissioni auto bruxelles accelera la revisione nuovi target entro il 2025

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato che la revisione del regolamento sulle emissioni di CO? per auto e furgoni sarà completata entro la fine del 2025, anticipando il percorso originariamente fissato per il 2035, anno in cui dovrebbe entrare in vigore il divieto di vendita di nuove auto a benzina e diesel. In una lettera indirizzata ai leader dell’Unione, von der Leyen ha spiegato che, a seguito dell’ultimo dialogo strategico con il settore automotive, ha deciso di accelerare la revisione normativa per aggiornare gli obiettivi di riduzione delle emissioni e adattarli al nuovo contesto economico ed energetico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

