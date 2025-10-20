Emilio Brighigna conquista Pizza in tour con la porchetta e lo zafferano di Navelli | tutti i premiati
Con un elaborato a base di porchetta dell'Aquila e zafferano di Navelli, denominato "Foliage d'Abruzzo", il maestro pizzaiolo Emilio Brighigna del Carpe Diem di Montesilvano sale sul gradino più alto del podio nella terza edizione della gara gastronomica Pizza in Tour per il trofeo Menù nei. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Qualche giorno fa siamo stati ospiti dell'emittente abruzzese per raccontare il mondo pizza insieme al nostro Emilio Brighigna Un dialogo ricco di spunti su olio, impasti, lievitazione
Carpe Diem - Diversamente Pizza - Avviato nel 2012 da Emilio Brighigna, maestro della pizza napoletana, e Angelica De Berardinis, il progetto Carpe Diem oggi conta 5 cinque sedi in Abruzzo.