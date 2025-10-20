Emilia Romagna in 3 mesi vendite di farmaci giù | È colpa del ticket sanitario

Bologna, 20 ottobre 2025 – Calo delle confezioni di farmaci venduti e delle ricette emesse per il loro acquisto in Emilia-Romagna. E secondo il presidente del gruppo regionale di Forza Italia, Pietro Vignali, la flessione è da attribuire all’introduzione dei ticket sanitari sui farmaci voluta dal governatore de Pascale con l’ultima manovra locale. “In Emilia-Romagna, in appena tre mesi – da maggio a luglio 2025 – le vendite di medicinali sono crollate di 1.310.000 confezioni (-6,6%) e le ricette sono diminuite di 754.700 (-7%). L’introduzione dei ticket sui farmaci di de Pascale si sta già rivelando un boomerang – afferma Vignali –: migliaia di persone stanno rinunciando alle cure o riducendo l’uso di farmaci essenziali, semplicemente perché non possono più permetterseli”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

