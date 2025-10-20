Emergenza lavoro Silvestro FI | Serve una risposta immediata per gli 800 tirocinanti domani riunione urgente in Prefettura

Tirocinanti in attesa di stabilizzazione: Forza Italia incontra il MEL, Silvestro annuncia riunione urgente in Prefettura. Questa mattina una folta delegazione de l Movimento Emergenza Lavoro – MEL è stata ricevuta presso la sede regionale di Forza Italia dal senatore Francesco Silvestro, che ha raccolto le preoccupazioni e le istanze dei lavoratori tirocinanti in attesa di una soluzione occupazionale stabile. “Sono oltre 800 le persone che attendono risposte concrete dal Comune di Napoli, che non può continuare a prendere tempo di fronte a una vera e propria emergenza sociale – dichiara il senatore Francesco Silvestro. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it