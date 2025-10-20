Emergenza furti di farmaci al Serd | tre nei guai
Oltre allo spaccio di droga, un tema sempre più attuale è quello dello spaccio di sostanze psicotrope utilizzate dagli assuntori per alleviare gli effetti collaterali delle sostanze stupefacenti. Nei giorni scorsi, al termine di una rapida indagine che ha interessato i territori di Este, Casale. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Altre letture consigliate
PALERMO - Emergenza sicurezza al Conca d’Oro, dipendenti minacciati e continui furti - facebook.com Vai su Facebook
Furto di farmaci salvavita: raid nella farmacia ospedaliera - Maxi furto di farmaci nella notte tra martedì e mercoledì nella farmacia ospedaliera dell’ex ospedale di Campi Salentina. Da quotidianodipuglia.it
Furti farmaci oncologici, un arresto in Campania - I carabinieri della Compagnia di Cirò Marina hanno arrestato in Campania, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, un uomo di 61 anni, accusato di essere il responsabile di due ... ansa.it scrive
A Roma è emergenza per smaltimento farmaci scaduti. Federfarma Lazio: “Un disservizio intollerabile” - Bidoni bianchi, all'esterno delle farmacie, traboccanti di scatole di medicinali scaduti. Scrive quotidianosanita.it