Emer Cooke EMA | Dobbiamo rendere il sistema farmaceutico europeo a prova di futuro

Roma, 20 ottobre 2025 – L’Agenzia europea per i medicinali (EMA) si prepara a un nuovo capitolo. Dopo l’espansione dei suoi poteri nel 2023, l’istituzione con sede ad Amsterdam si trova al centro della riforma della legislazione farmaceutica europea. La direttrice esecutiva, Emer Cooke, in carica dal 2020, ha spiegato a Euractiv.com le sfide e le priorità dei prossimi anni, tra digitalizzazione, carenze di medicinali e cooperazione globale. “Dobbiamo andare avanti”, ha dichiarato Cooke in questa intervista a firma di Emma Pirnay, commentando il pacchetto farmaceutico attualmente in discussione a Bruxelles. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

