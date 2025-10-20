Elly Schlein mille giorni da immatura | l' alternativa al centrodestra non c' è
L’attesa di Elly è essa stessa Elly. No, non è un gioco di parole, una capriola dialettica, ma si tratta di analisi logica applicata alla politica e al delicato caso dell’onorevole Schlein. Se infatti, dopo quasi mille giorni dalla sua elezione alla guida del Pd (per i feticisti dei numeri, sono ben 944 giorni, dal 12 marzo 2023: quindi tra meno di sei mesi saranno tre anni), ancora stiamo qui a chiederci se Elly evolverà, se crescerà politicamente, se saprà darsi un profilo diverso, allora vuol dire che tanto tempo è passato invano, che le occasioni perdute prevalgono su quelle colte, che il momento della maturità potrebbe non arrivare mai, che siamo davanti a un percorso incompiuto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
"L’attesa di Elly è essa stessa Elly". #Capezzone e quasi mille giorni di #Schlein alla guida del #Pd. Un bilancio impietoso - facebook.com Vai su Facebook
Con una frase, Elly Schlein dimostra perché il suo PD non può assolutamente governare: sarebbe un enorme pericolo per i conti pubblici italiani. Spieghiamo per i meno esperti: sulla base di un meccanismo della Legge Fornero, collegato all’aspettativa di vit - X Vai su X
Pd, cresce la fronda: una nuova corrente per isolare Schlein. Gentiloni nume tutelare - Come in certe famiglie dove non si parla più, ma si litiga praticamente da mattina a sera. Da iltempo.it
Sulle orme di Elly. I giovani del Pd hanno una nuova segretaria a immagine e somiglianza di Schlein - congresso, i Giovani Democratici hanno scelto la nuova segretaria nazionale. huffingtonpost.it scrive
Flotilla, Schlein ritrova la parola dopo l'appello di Mattarella. Meglio tardi che mai - Dopo giorni di silenzio e assenza di una linea chiara, anche Elly Schlein ha finalmente parlato. Segnala iltempo.it