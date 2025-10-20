L’attesa di Elly è essa stessa Elly. No, non è un gioco di parole, una capriola dialettica, ma si tratta di analisi logica applicata alla politica e al delicato caso dell’onorevole Schlein. Se infatti, dopo quasi mille giorni dalla sua elezione alla guida del Pd (per i feticisti dei numeri, sono ben 944 giorni, dal 12 marzo 2023: quindi tra meno di sei mesi saranno tre anni), ancora stiamo qui a chiederci se Elly evolverà, se crescerà politicamente, se saprà darsi un profilo diverso, allora vuol dire che tanto tempo è passato invano, che le occasioni perdute prevalgono su quelle colte, che il momento della maturità potrebbe non arrivare mai, che siamo davanti a un percorso incompiuto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Elly Schlein, mille giorni da immatura: l'alternativa al centrodestra non c'è