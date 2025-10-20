Elly a pezzi anzi perde i pezzi Tra politici e giornalisti schierati da Gentiloni a Formigli è corsa a mollare la segretaria
Il Nazareno non è mai stato così silenziosamente in subbuglio. E non per meditazione strategica. Forse è più un silenzio imbarazzato – o il dissentire apertamente o tacitamente, a seconda dei casi – di chi assiste al parlare a ruota libera della segretaria Pd. Del resto, a parlare un po’ per tutti, ma sempre con gli stessi (premier e governo) ci ha pensato lei, Elly Schlein, che in un misto di accuse iperboliche quanto datate che rendono la sua retorica sempre più radicale e volta a disegnare l’Italia come una democrazia sull’orlo del baratro, non solo non fa proseliti. Ma sta creando una vera e propria diaspora intorno alla leader Pd. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
News recenti che potrebbero piacerti
#LaVeritàdioggi Centri sociali ancora in guerra. «Sarà un autunno caldissimo» Elly a pezzi. Fra i dem pronti al ribaltone Ostaggi e pace: oggi firma storica a Sharm «Antisemitismo non solo a destra». Roccella dice l’ovvio http://social.laverita.info/sfogliat - X Vai su X
Resisti, Elly. Se continui così ti aspettano ancora tanti anni all’opposizione. - facebook.com Vai su Facebook