Il Nazareno non è mai stato così silenziosamente in subbuglio. E non per meditazione strategica. Forse è più un silenzio imbarazzato – o il dissentire apertamente o tacitamente, a seconda dei casi – di chi assiste al parlare a ruota libera della segretaria Pd. Del resto, a parlare un po’ per tutti, ma sempre con gli stessi (premier e governo) ci ha pensato lei, Elly Schlein, che in un misto di accuse iperboliche quanto datate che rendono la sua retorica sempre più radicale e volta a disegnare l’Italia come una democrazia sull’orlo del baratro, non solo non fa proseliti. Ma sta creando una vera e propria diaspora intorno alla leader Pd. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Elly a pezzi, anzi perde i pezzi. Tra politici e giornalisti schierati, da Gentiloni a Formigli, è corsa a mollare la segretaria