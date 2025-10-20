Elkann apre alla Cina e chiude in Italia

Laverita.info | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Repubblica», giornale di famiglia, pubblicizza la city car elettrica di Leapmotor, partner asiatica di Stellantis. La grande offerta? 4.900 euro più incentivi pubblici. Ciò che resta della Fiat si fa concorrenza da solo e dà l’ennesimo schiaffo al comparto nostrano. 🔗 Leggi su Laverita.info

elkann apre alla cina e chiude in italia

© Laverita.info - Elkann apre alla Cina e chiude in Italia

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Elkann Apre Cina Chiude