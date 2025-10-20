Elisa detenuta trans a Como che non può lavorare | La mia doppia prigionia tra pena e identità negata

Il carcere Bassone di Como è uno dei pochi in Italia ad avere una sezione dedicata alle persone che stanno affrontando un percorso di transizione di genere. Tra queste c'è anche Elisa, detenuta trans alla quale non è permesso lavorare all'esterno. Attraverso la sua storia Fanpage.it vuole evidenziare quanto, ancora oggi, il sistema penitenziario italiano sia arretrato e, di fatto, inadeguato nella tutela dei diritti delle persone trans. 🔗 Leggi su Fanpage.it

