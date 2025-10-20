Eliminare l’educazione sessuale è un enorme danno ai bambini

Today.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato approvato alla Camera un emendamento della Lega al ddl Valditara sul consenso informato per le attività di educazione sessuale. La legge prevede che i genitori debbano acconsentire per iscritto alla partecipazione dei figli alle ore dedicate all’educazione sessuo-affettiva, previa. 🔗 Leggi su Today.it

