Elicotteri e hi-tech la nuova base Leonardo punta sul Meridione
UN NUOVO POLO STRATEGICO per il Sud e un passo avanti nel rafforzamento della rete globale di servizi del gruppo Leonardo. A Brindisi è stata inaugurata la nuova base di manutenzione per elicotteri, la prima infrastruttura del genere del Gruppo dedicata al Mezzogiorno. L’impianto, operativo da luglio, rappresenta un tassello chiave nel piano di sviluppo della Divisione Elicotteri, che punta a coniugare prossimità ai clienti, innovazione tecnologica e valorizzazione delle competenze territoriali. La nuova Service Station sorge all’interno di uno dei quattro siti pugliesi del gruppo, centro d’eccellenza per la produzione e l’assemblaggio di aerostrutture. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Struttura leggera, SAFE Tech, pronto al volo. Il Blade 120 S2 è perfetto per imparare. #modellismoelicotteri #rcbeginner #unboxingblade - facebook.com Vai su Facebook
Elicotteri e hi-tech la nuova base. Leonardo punta sul Meridione - UN NUOVO POLO STRATEGICO per il Sud e un passo avanti nel rafforzamento della rete globale di servizi del gruppo ... Riporta msn.com
La Nuova Zelanda aumenta le spese militari: pacchetto da 1,3 miliardi di euro per gli elicotteri Usa - Nei prossimi dieci anni la Nuova Zelanda raddoppierà la spesa per la difesa, rimasta indietro rispetto a quella dei principali partner. Riporta it.euronews.com