Elicotteri e hi-tech la nuova base Leonardo punta sul Meridione

Quotidiano.net | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

UN NUOVO POLO STRATEGICO per il Sud e un passo avanti nel rafforzamento della rete globale di servizi del gruppo Leonardo. A Brindisi è stata inaugurata la nuova base di manutenzione per elicotteri, la prima infrastruttura del genere del Gruppo dedicata al Mezzogiorno. L’impianto, operativo da luglio, rappresenta un tassello chiave nel piano di sviluppo della Divisione Elicotteri, che punta a coniugare prossimità ai clienti, innovazione tecnologica e valorizzazione delle competenze territoriali. La nuova Service Station sorge all’interno di uno dei quattro siti pugliesi del gruppo, centro d’eccellenza per la produzione e l’assemblaggio di aerostrutture. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

