Elezioni regionali Spunta una nuova ' quota rosa' per Avanti Campania

Casertanews.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avanti Campania, la lista di ispirazione Psi e che ha al proprio interno anche esponenti ‘orfani' di Azione, potrebbe aver trovato la terza ‘quota rosa’. Chiusura della lista in dirittura d'arrivo. Ad oggi i candidati ufficiali sono Pasquale Antonucci, Gianfausto Iarrobino, Ivan Raucci, Pino. 🔗 Leggi su Casertanews.it



