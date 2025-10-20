Elezioni regionali Spunta una nuova ' quota rosa' per Avanti Campania
Avanti Campania, la lista di ispirazione Psi e che ha al proprio interno anche esponenti ‘orfani' di Azione, potrebbe aver trovato la terza ‘quota rosa’. Chiusura della lista in dirittura d'arrivo. Ad oggi i candidati ufficiali sono Pasquale Antonucci, Gianfausto Iarrobino, Ivan Raucci, Pino. 🔗 Leggi su Casertanews.it
News recenti che potrebbero piacerti
Alle prossime elezioni regionali del 23 e 24 novembre, sarò candidata nella coalizione di centro sinistra con Fico presidente, nella lista “A testa alta” sostenuta dal presidente Vincenzo De Luca. Mi candido perché rivendico tutto il lavoro fatto in questi anni. An - facebook.com Vai su Facebook
Nuova giunta della Regione Marche: spunta Consoli per Forza Italia, Pasqui verso la guida del Consiglio - Acquaroli punta a sestetto fin d’ora a cui se ne aggiungeranno altri due assessori appena la legge sarà approvata in Parlamento. ilrestodelcarlino.it scrive
La nuova Regione è l'assemblea dei sindaci - Meglio, ex sindaci, essendoci l'incompatibilità tra consigliere e primo cittadino. Si legge su firenzetoday.it
Elezioni nelle Marche: tutti i nomi dei 526 candidati - Ancona, 24 settembre 2025 – Il voto per eleggere la nuova giunta e il governatore delle Marche è alle porte. Lo riporta ilrestodelcarlino.it