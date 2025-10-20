Elezioni regionali Mucherino in lista col M5S | A seguito delle consultazioni online sono ufficialmente candidata

Casertanews.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carmela Mucherino annuncia così la sua candidatura alle elezioni regionali per il Movimento 5 Stelle: “A seguito delle consultazioni online di sabato scorso, sono ufficialmente candidata al Consiglio Regionale della Campania per il Movimento 5 Stelle, al fianco di Roberto Fico”.Così l'ingegnere. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

elezioni regionali mucherino listaListe regionali Campania, dalla base del M5s ok ai candidati Fdi: si attende il sì di Sangiuliano e Lucci - Gli iscritti del Movimento 5 Stelle hanno dato l’ok, pur con una partecipazione non certo oceanica, alle liste proposte dal Movimento. ilmattino.it scrive

elezioni regionali mucherino listaREGIONALI. Nome per nome ecco la lista ufficiale di Cinque Stelle. Per quella civica di Fico siamo a quota 7 - Più complicata la lista del presidente perché Conte ha chiesto al candidato governatore di non attinge ... Scrive casertace.net

elezioni regionali mucherino listaRegionali Campania, con Cirielli anche la lista di Noiconsumatori - it, impegnata nella tutela dei diritti dei cittadini e fondata dall'avvocato Angelo Pisani, annuncia la presentazione di una lista aperta ... Secondo ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Regionali Mucherino Lista