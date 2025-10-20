Elezioni regionali 2025 quando le prossime | tutte le date fino a fine anno

Nel 2025 erano in programma elezioni per l’elezione del presidente e il rinnovo del Consiglio in sette Regioni, sei a statuto ordinario e una a statuto speciale. Si sono già tenute in Valle d’Aosta (28 settembre), Marche (28 e 29 settembre), Calabria (5 e 6 ottobre) e Toscana (12 e 13 ottobre). Mancano ancora tre appuntamenti elettorali: quelli in Campania, Puglia e Veneto. Ecco le date delle prossime Regionali. Quando si terranno le prossime elezioni regionali. Sezione elettorale (Imagoeconomica). In Campania, Puglia e Veneto le elezioni regionali si terranno negli stessi giorni, ovvero domenica 23 e lunedì 24 novembre. 🔗 Leggi su Lettera43.it

