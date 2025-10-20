elezioni presidenziali in bolivia il centrista rodrigo paz vince con il sostegno della classe operaia

Il senatore centrista Rodrigo Paz ha vinto il secondo turno delle elezioni presidenziali in Bolivia, secondo i risultati preliminari diffusi dal Tribunale Supremo Elettorale dopo lo scrutinio del 97,53% dei voti. L’esponente del Partito cristiano democratico ha ottenuto il 54,54% dei consensi, mentre l’ex presidente Jorge Quiroga (in carica dal 2001 al 2002), candidato dell’alleanza di destra Libertà e Democrazia, si è fermato al 45,46%. Rodrigo Paz è figlio di Jaime Paz Zamora, presidente della Bolivia dal 1989 al 1993. Quiroga riconosce la sconfitta, ma i suoi elettori contestano brogli. Quiroga ha ammesso la sconfitta: “Ho chiamato Rodrigo Paz e mi sono congratulato con lui”, ha detto in un discorso cupo, tra fischi, grida e accuse di brogli che si levavano dal pubblico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

