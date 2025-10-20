Elezioni e mala gestione del partito | dirigente meloniano lascia gli incarichi in Fratelli d’Italia

Scossone politico nell’Alto Casertano. Francesco Mantovani, giornalista e dirigente provinciale di Fratelli d’Italia, ha ufficializzato le proprie dimissioni irrevocabili dall’incarico di Responsabile Provinciale del Dipartimento Montagna e Zone Disagiate e dalla carica di Presidente del Circolo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

