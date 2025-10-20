Elezioni Bolivia | vince il centrista Rodrigo Paz

Alle elezioni presidenziali in Bolivia vince il centrista Rodrigo Paz. Finisce dopo quasi due decenni l’era del partito Movimento al Socialismo (MAS). Elezioni Bolivia: vince Paz Rodrigo Paz Pereira ha vinto il secondo turno delle elezioni presidenziali in Bolivia, con il 54,6% dei voti. Paz ha battuto l’ex presidente ad interim Jorge “Tuto” Quiroga, che . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

elezioni bolivia vince centristaRodrigo Paz vince le elezioni presidenziali in bolivia: «Questo governo porterà soluzioni» - (LaPresse) Il senatore centrista Rodrigo Paz ha vinto le elezioni presidenziali boliviane, ottenendo oltre il 54% dei voti, contro il 45% del rivale, l'ex capo dello Stato Jorge Quiroga, esponente del ... Riporta msn.com

elezioni bolivia vince centristaBolivia, Rodrigo Paz vince il ballottaggio: è il nuovo presidente - Secondo i risultati preliminari diffusi dal Tribunale Supremo Elettorale dopo lo scrutinio del 97,53% dei voti, l'esponente del Partito Cristiano Democratico di orientamento centrista, ha ottenuto il ... Scrive tg24.sky.it

elezioni bolivia vince centristaIl centrista Rodrigo Paz vince le elezioni presidenziali in Bolivia - Paz ha ottenuto la maggioranza al secondo turno delle elezioni presidenziali, con il 54,5 per cento dei voti. msn.com scrive

