Elezioni Bolivia | vince il centrista Rodrigo Paz
Alle elezioni presidenziali in Bolivia vince il centrista Rodrigo Paz. Finisce dopo quasi due decenni l’era del partito Movimento al Socialismo (MAS). Elezioni Bolivia: vince Paz Rodrigo Paz Pereira ha vinto il secondo turno delle elezioni presidenziali in Bolivia, con il 54,6% dei voti. Paz ha battuto l’ex presidente ad interim Jorge “Tuto” Quiroga, che . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Bolivia, Rodrigo Paz vince le elezioni presidenziali $ANSAansa.it/sito/notizie/m… - X Vai su X
Main Group > OCTUBRE 2025: 20-21 / EXPO DETALLES REGIONAL, Arequipa (Perù) 22-24 / ANPIC, Leon (Mexico) 27-28 / SHOWROOM, La Paz (Bolivia) Main Group Technologies Atom Group Expo Detalles Perú Anpic Mx - facebook.com Vai su Facebook
Rodrigo Paz vince le elezioni presidenziali in bolivia: «Questo governo porterà soluzioni» - (LaPresse) Il senatore centrista Rodrigo Paz ha vinto le elezioni presidenziali boliviane, ottenendo oltre il 54% dei voti, contro il 45% del rivale, l'ex capo dello Stato Jorge Quiroga, esponente del ... Riporta msn.com
Bolivia, Rodrigo Paz vince il ballottaggio: è il nuovo presidente - Secondo i risultati preliminari diffusi dal Tribunale Supremo Elettorale dopo lo scrutinio del 97,53% dei voti, l'esponente del Partito Cristiano Democratico di orientamento centrista, ha ottenuto il ... Scrive tg24.sky.it
Il centrista Rodrigo Paz vince le elezioni presidenziali in Bolivia - Paz ha ottenuto la maggioranza al secondo turno delle elezioni presidenziali, con il 54,5 per cento dei voti. msn.com scrive