Eletto il nuovo direttivo della camera penale di Palermo | Zummo riconfermato presidente

Palermotoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rieletto per acclamazione il direttivo della camera penale Girolamo Bellavista di Palermo. Gli iscritti al sindacato dei penalisti lo hanno votato nel corso di un'assemblea tenuta nell'aula magna della corte d'appello. Presidente è stato riconfermato Vincenzo Zummo, per tutti Enzo, suo vice sarà. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

