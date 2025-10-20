Se nel mondo delle telegiornaliste sportive italiane c’è un nome che sta facendo impazzire i social e gli appassionati di calcio, quello è sicuramente Eleonora Incardona. Bellissima, solare e con una passione autentica per lo sport, Eleonora è ormai diventata uno dei volti più noti della televisione sportiva italiana, tanto da essere considerata da molti l’“erede naturale” di Diletta Leotta. Ma chi è davvero questa affascinante telegiornalista sportiva? Scopriamo tutto su di lei: età, carriera, amori e curiosità. Chi è Eleonora Incardona. Eleonora Incardona è nata a Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa, nel 1990. 🔗 Leggi su Bellezze.tv

© Bellezze.tv - Eleonora Incardona, la prossima Diletta Leotta