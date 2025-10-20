Elena Andreoli | il nuovo album esce il 24 ottobre anteprima live agli Arcimboldi il 26
. Il nuovo disco di Elena Andreoli arriva in digitale il 24 ottobre e debutta dal vivo domenica 26 ottobre al Teatro degli Arcimboldi di Milano, all’interno della settimana jazz. Per l’artista è la tappa culminante di un percorso che intreccia studio, scena e una visione personale del songbook. Oltre gli standard “più suonati”. L’idea fondativa del progetto: evitare i titoli più abusati e scovare, dentro e oltre il Real Book, pagine capaci di dire qualcosa di nuovo oggi. Una ricerca durata due anni, tra ascolti, analisi delle versioni storiche e attenzione ai testi, fino a una selezione essenziale fissata in studio. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com
