L’Eintracht Francoforte di Toppmoeller per la terza giornata della fase a gironi di Champions League affronta il Liverpool di Slot reduce dal KO di Istanbul nel turno precedente. Gli Adler hanno l’occasione di trovare il risultato ad effetto per poter ripartire di slancio dopo un mese in chiaroscuro: tanti i gol subiti e l’attacco che non rende secondo le aspettative, in quella che sarebbe dovuta essere la stagione . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Eintracht Francoforte-Liverpool (Champions League, 22-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici