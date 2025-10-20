Ef Solare Italia | rinnovati 7 impianti in Puglia con inverter Fimer
Arezzo, 20 ottobre 2025 – EF Solare Italia, primario operatore fotovoltaico in Italia e in Europa, in continuità con il piano di revamping e repowering avviato nel 2024 e che ha già visto oltre 400 MW di moduli e inverter oggetto di ammodernamento, annuncia l’avvio di un ulteriore progetto di revamping fotovoltaico che coinvolge 7 impianti in provincia di Brindisi, per una potenza complessiva superiore a 6,4 MWp. Il progetto – affidato a FIMER, uno dei principali produttori di soluzioni per le energie rinnovabili specializzato nella produzione di inverter fotovoltaici - si svilupperà progressivamente nel corso del 2025 e prevede la sostituzione completa del parco inverter esistente con 59 inverter di ultima generazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
