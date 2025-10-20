Educazione sessuale vietata Valditara | L’insegnamento c’è già E i femminicidi non si evitano così
« I femminicidi non si combattono con l’educazione sessuale », è con un intervento inviato al Corriere della Sera che il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, risponde a un articolo di commento in cui Carlo Verdelli aveva definito il Ddl sul consenso informato un «passo indietro nelle scuole». Tra lotta all’ideologia gender e integrazioni negli insegnamenti, secondo Valditara l’intervento del governo in ambito scolastico è più che sufficiente per accompagnare i giovani verso il rispetto dell’altra persona. Anche perché – ci tiene a puntualizzarlo più di una volta – «chi ha governato prima queste cose non le aveva disposte, e ora protesta». 🔗 Leggi su Open.online
