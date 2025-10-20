Educazione sessuale | la replica di Valditara a Carlo Verdelli

Scuolalink.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministro Valditara replica a Carlo Verdelli, smentendo il "passo indietro" sull'educazione sessuale nelle scuole. Il Ministro sottolinea che l'educazione al rispetto è ora obbligatoria e finanziata, distinguendola dal ddl sul consenso informato, pensato per fermare le "teorie gender" senza il via libera dei genitori. Di seguito il contenuto integrale del comunicato stampa a firma del ministro Valditara.Educazione sessuale in aula e consenso informato, replica del Ministro Valditara all’articolo del Corriere della Sera del 18 ottobre «L'educazione sessuale. Il passo indietro nelle scuole» a firma di Carlo VerdelliHo letto con stupore l'articolo di Carlo Verdelli: «L'educazione sessuale. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

