Educazione sessuale a scuola la FISS allarmata dal disegno di legge sul consenso preventivo | Grave passo indietro per la salute dei giovani

Orizzontescuola.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica (FISS) ha espresso una decisa contrarietà in merito al testo del disegno di legge sul consenso informato preventivo, in discussione presso la Commissione Cultura della Camera dei Deputati. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

