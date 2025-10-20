Educazione sessuale a scuola | Gassmann e Novara d' accordo

La necessità di introdurre l'educazione sessuale a scuola torna al centro del dibattito. L'attore Alessandro Gassmann, durante la presentazione della fiction "Un professore 3", ha sottolineato l'urgenza di tale materia per evitare che i giovani apprendano da piattaforme porno. Un appello che trova eco nelle parole del pedagogista Daniele Novara, entrambi preoccupati per il vuoto formativo attuale.L'appello di Gassmann: scuola contro i modelli distortiAlessandro Gassmann è intervenuto con decisione sul tema, definendo "opportuno e assolutamente necessario" introdurre l'educazione sentimentale e sessuale nei programmi scolastici.

“Sarebbe opportuno e assolutamente necessario fare educazione sentimentale e sessuale a scuola, non possiamo demandare l’educazione sessuale ai nostri ragazzi alle piattaforme del porno, credo sia fondamentale tirarli fuori da quello che non è l’amore, - facebook.com Vai su Facebook

L'educazione sessuale deve venire dalla scuola proprio anche per permettere ai ragazzi di avere un luogo sensato dove affrontare le cose. Un luogo che non sia solo quel fantastico mix fra PornHub e la famiglia eventualmente disfunzionale. - X Vai su X

Gassmann, 'è necessaria l'educazione sentimentale a scuola' - In un momento come quello che viviamo "è opportuno e assolutamente necessario fare educazione sentimentale e sessuale a scuola. Scrive ansa.it

Educazione sessuale e affettiva nelle scuole vietata alle medie. Le opposizioni: “Medioevo, testo oscurantista” - Solo alle superiori e col consenso dei genitori: opposizioni contro il testo definito "oscurantista" e "ritorno al Medioevo" ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Un professore 3, Gassmann e la scuola dei ragazzi: «Serve dialogo ed educazione sentimentale» - La terza stagione di Un professore, coproduzione Rai Fiction e Banijay Studios Italy, arriverà su Rai 1 da giovedì 20 novembre, diretta da Andrea Rebuzzi, ... Si legge su ciakmagazine.it