Edilizia scolastica l' asilo nell' ex Caserma Ederle | ma per il progetto lievitano i costi

Quotidianodipuglia.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cantiere per la riconversione dell?ex caserma Ederle in centro per l?infanzia, destinato a diventare il primo asilo nido pubblico nel cuore di Brindisi, non terminerà. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

edilizia scolastica l asilo nell ex caserma ederle ma per il progetto lievitano i costi

© Quotidianodipuglia.it - Edilizia scolastica, l'asilo nell'ex Caserma Ederle: ma per il progetto lievitano i costi

Approfondisci con queste news

Edilizia scolastica, mesi cruciali. Dal futuro nido fino all’asilo: "Ecco il punto sui cantieri" - I prossimi mesi saranno cruciali per portare a termine una serie di operazioni, già in corso d’opera oppure ancora a livello progettuali, legati all’edilizia scolastica. Secondo lanazione.it

A Milano c'è un progetto del Pnrr da 49 milioni di euro che potrebbe rimanere senza fondi - Si tratta della scuola Scialoia, il più importante intervento finanziato da Bruxelles nell'edilizia scolastica. Segnala milanotoday.it

Edilizia scolastica: il punto sulla riqualificazione dell’asilo nido del Cep - Pisa, 15 marzo 2024 – Lavori in corso all’asilo nido del quartiere Cep a Pisa per la riqualificazione completa della struttura, finanziata con fondi PNRR del Bando “Piano per asili nido”. Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Edilizia Scolastica Asilo Nell