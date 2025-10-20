Edilizia Milano chiusa un’altra inchiesta | sette indagati Costruttori architetti e funzionari del Comune rischiano il processo

Ilfattoquotidiano.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue l’attività della procura di Milano che sta tirando le fila delle inchieste sull’urbanistica della città in cui si ipotizzano abusi edilizi. Altri sette fra costruttori, architetti e funzionari del Comune di Milano rischiano il processo. Gli inquirenti – dopo l a chiusura dell’indagine sulle Residenze Lac con 36 indagati – ha notificato un avviso di conclusioni indagini preliminari per il progetto di via Serlio 7, un edificio a torre composto da due corpi di 5 e 16 piani, sorto in zona Brenta-Corso Lodi al posto di un vecchio garage. Gli indagati – costruttori, direttore lavori, progettisti, funzionari di Palazzo Marino dello Sportello unico edilizia e responsabili del procedimento – sono accusati dai pm Paolo Filippini e Mauro Clerici a vario titolo di falso nel procedimento amministrativo e lottizzazione abusiva per aver permesso la realizzazione dell’edificio in assenza di un piano attuativo per valutare e impostare i nuovi servizi pubblici e d’interesse generale da realizzare sull’area in vista del nuovo carico urbanistico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

edilizia milano chiusa un8217altra inchiesta sette indagati costruttori architetti e funzionari del comune rischiano il processo

© Ilfattoquotidiano.it - Edilizia Milano, chiusa un’altra inchiesta: sette indagati. Costruttori, architetti e funzionari del Comune rischiano il processo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

edilizia milano chiusa un8217altraEdilizia Milano, chiusa un’altra inchiesta: sette indagati. Costruttori, architetti e funzionari del Comune rischiano il processo - Prosegue l’attività della procura di Milano che sta tirando le fila delle inchieste sull’urbanistica della città in cui si ipotizzano abusi edilizi. Segnala ilfattoquotidiano.it

Edilizia, arriva il Testo Unico: pratiche più snelle, norme più chiare e un nuovo Salva Milano - Il governo si prepara a rivoluzionare il settore edilizio con un ampio progetto di riforma normativa. Secondo milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Edilizia Milano Chiusa Un8217altra