Ecosistema urbano Venezia scende al 47° posto Bettin | Nel 2015 era all' ottavo

Pubblicata oggi l'annuale classifica “Ecosistema Urbano” (la 32esima), stilata dal Sole 24 Ore con Legambiente e Ambiente Italia, che in base a diversi parametri divisi in 5 macroaree (aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente) valuta la qualità ambientale e urbana dei 106 capoluoghi italiani. E. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

