Ecosistema urbano Venezia scende al 47° posto Bettin | Nel 2015 era all' ottavo

Veneziatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pubblicata oggi l'annuale classifica “Ecosistema Urbano” (la 32esima), stilata dal Sole 24 Ore con Legambiente e Ambiente Italia, che in base a diversi parametri divisi in 5 macroaree (aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente) valuta la qualità ambientale e urbana dei 106 capoluoghi italiani. E. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Ecosistema urbano, Venezia scende al 47° posto. Bettin: «Nel 2015 era all'ottavo» - Il rapporto di Legambiente e Ambiente Italia per il Sole 24 Ore vede il capoluogo lagunare in caduta libera, ha perso 36 posizioni in due anni. Si legge su veneziatoday.it

ecosistema urbano venezia scendeCittà più verdi: Udine scende al 50esimo posto, è la peggiore in regione - Dopo il 34esimo posto del 2024 e il 29esimo del 2023, Udine perde terreno nella classifica nazionale di Ecosistema Urbano di Legambiente e Ambiente Italia, fermandosi al 50esimo posto. Secondo udinetoday.it

ecosistema urbano venezia scendeEcosistema urbano 2025: Verona scivola indietro su traffico e mobilità sostenibile - Rapporto Ecosistema Urbano 2025: Verona perde terreno nella classifica delle città più sostenibili d’Italia e si piazza 71esima. Riporta veronaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Ecosistema Urbano Venezia Scende